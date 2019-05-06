Кабмин утвердил правила выделения субсидий на цифровую трансформацию отраслей экономики

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку внедрения "сквозных" цифровых технологий преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет о субсидировании проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий. В нацпрограмме "Цифровая экономика" выделяются девять "сквозных" цифровых технологий: "большие данные" (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых. По каждой из технологий будет подготовлена отдельная дорожная карта.

Финансирование предусмотрено на организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации приоритетных проектов, включая поиск, экспертизу, отбор, финансовое обеспечение, мониторинг, а также на предоставление грантов на пилотные проекты. Эти деньги Минкомсвязь выделит по итогам отбора оператору, который обязан обеспечивать поддержку не менее 500 организаций в сфере "сквозных" цифровых технологий и иметь минимум 50 индустриальных партнеров. При этом затраты оператора на выполнение своих функций не могут превышать 5% от объема субсидий в год.

Максимальный размер гранта для одной компании-получателя будет также определять Минкомсвязь. При этом пилотный проект минимум на 50% должен быть профинансирован из внебюджетных источников. Уровень технологической готовности решения для пилотного проекта должен составлять семь-девять согласно международной методологии Technology Readiness Level (TRL): указанные уровни предполагают как минимум проведение тестирования прототипа системы в реальных условиях эксплуатации, как максимум - подтверждение работоспособности готовой системы по итогам выполнения испытательных заданий.

Список победителей конкурсного отбора - получателей гранта будет утверждать комиссия, в состав которой входят представители Минкомсвязи, ГК "Росатом" и ГК "Ростех" (как центры компетенций), а также иных федеральных органов исполнительной власти и Аналитического центра при правительстве РФ. Если сумма гранта превышает 200 млн рублей, тогда нужно одобрение президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

"Сквозные" цифровые технологии

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика РФ", к 2022 году должны получить поддержку не менее 60 проектов "по преобразованию приоритетных отраслей экономики и соцсферы и увеличению экспорта высокотехнологичной продукции, созданной с использованием "сквозных" цифровых технологий или коммерциализирующей российские разработки в области "сквозных" цифровых технологий. Ранее Минкомсвязь предлагала передать фонду "Сколково" функции оператора программы по пилотным проектам в этой сфере. Тогда уточнялось, что для этого федеральным бюджетом предусмотрены ассигнования: на 2019 год - 5 млрд рублей, 2020 год - 6 млрд рублей, 2021 год - 9,38 млрд рублей.

Кроме того, в рамках реализации нацпрограммы ряд проектов развития цифровой экономики в регионах получат поддержку на федеральном уровне, причем к 2022 году таких проектов должно быть не менее 60. Как сообщалось ранее, для этого Минкомсвязь предлагала сделать Российский фонд развития информационных технологий оператором по реализации проектов по внедрению отечественных продуктов и сервисов в сфере "сквозных" цифровых технологий в регионах. На это федеральным бюджетом предусмотрены ассигнования: на 2019 год - 5 млрд рублей, 2020 год - 6 млрд рублей, 2021 год - 9,07 млрд рублей.