В Якутии выделят более 132 млн рублей на привлечение медиков в села

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона. Работа ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказала ТАСС во вторник министр здравоохранения республики Елена Борисова.

"В этом году финансирование подпрограммы по привлечению кадров в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Якутии составит 132,3 млн рублей. В частности, 79,5 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета, 53 млн рублей - из республиканского. Это позволит привлечь в сельские больницы 119 врачей и 27 фельдшеров", - рассказала она.

По ее словам, врачам, переехавшим в сельскую местность, выплачивают 1 млн рублей, а фельдшерам - 500 тыс. рублей. По данным властей региона, в 2018 году выплаты по программам получили 139 якутских медиков, выехавших на работу в сельскую местность и в арктические районы. Всего с 2012 по 2018 годы по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в села отправились более 700 медиков.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.