На выплату приморским ветеранам ко Дню Победы выделят 4,3 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Приморские ветераны, узники концлагерей и инвалиды войны получат выплату в 5 тыс. рублей ко Дню Победы в рамках реализации краевого проекта поддержки старшего поколения, сообщает во вторник пресс-служба администрации края.

В Приморье действует краевой проект "Старшее поколение", который входит в соответствующий раздел национального проекта "Демография". Выплаты ко Дню Победы производятся в рамках выполнения задач краевого проекта.

"Выплату в размере 5 тыс. рублей ко Дню Победы получат около 850 пожилых людей: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. На дополнительную поддержку этих категорий ветеранов из краевого бюджета направлено почти 4,3 миллиона рублей. Вместе с тем, в списке категорий, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, также значатся жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны боевых действий", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года в регионе появилось несколько дополнительных мер социальной поддержки приморцев, чье детство и юность пришлись на годы войны. Закон о "детях войны" закрепил для таких пенсионеров две денежные выплаты в размере 1 тыс. рублей, льготы по транспортному налогу, а также право на первоочередной прием в стационарных учреждениях социального обслуживания. Кроме того, бюджет края компенсирует расходы за жилое помещение, коммунальные услуги и взнос за капитальный ремонт.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.