Бизнес-миссии в Японию, Китай и Корею организуют для компаний Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края организуют в 2019 году для предпринимателей региона бизнес-миссии в Китай, Корею и Японию в рамках нацпроекта "Международная кооперация и бизнес". Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития Хабаровского края - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Максим Тарасов. По его словам, эти поездки помогут компаниям продвигать свою продукцию на зарубежные рынки.

"Для развития экспортного потенциала региона, согласно нацпроекту "Международная кооперация и бизнес", необходимо ежегодно организовывать не менее четырех бизнес-миссий. В крае в 2019 году будут организованы выезды в Японию, Китай, где предприниматели примут участие в Российско-китайском ЭКСПО, проведут переговоры, и в Южную Корею", - сказал Тарасов.

По его словам, предприниматели из трех стран также посетят Хабаровский край в течение года. В конце июля - начале августа в рамках мероприятий Амурского экономического форума с визитом прибудет делегация из Китая, ближе к осени - бизнесмены из Кореи, к концу года - из Японии.

В июне край посетят представители компаний из США. В Хабаровске в это время будет проходить заседание Российско-американского тихоокеанского партнерства. "Сейчас идет формирование списка участников делегации американской стороны, интерес проявили компании, работающие в сфере легкомоторной авиации, туризма и торговли. Возможно, будут заключены соглашения с местным бизнесом", - сказал Тарасов, добавив, что также планируется приезд предпринимателей из Германии.

В течение 2019 года компании Хабаровского края примут участие в более чем 20 мероприятиях на территории России, в частности, в Восточном экономическом форуме, Петербургском международном экономическом форуме, фестивале "Зодчество" и местных выставках. Как сообщил Тарасов, в общей сложности в бизнес-миссиях, выставках и конгрессах в течение года примут участие до 100 компаний региона. "Это в числе прочего расширит для нашего бизнеса возможности для продвижения продукции за пределы дальневосточного региона", - сказал собеседник агентства.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение в РФ доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов. В Хабаровском крае на реализацию мероприятий нацпроекта в 2019 году планируется направить более 45 млн рублей.