Ростелеком протянет оптоволокно к одному из самых труднодоступных поселков Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая. /ТАСС/. Ростелеком выиграл конкурс на получение субсидии для строительства оптоволоконной линии к одному из самых труднодоступных поселков Камчатки - Озерновскому. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) до поселка Озерновского построит ПАО "Ростелеком". Оператор связи определился по итогам конкурса на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с выполнением работ по развитию телекоммуникационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидия частично компенсирует затраты Ростелекома на создание современной инфраструктуры связи на территории поселений, где в настоящее время все еще используется спутниковое соединение. Выделенные средства покроют расходы на проведение изыскательных работ, подготовку, разработку и утверждение проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, а также приобретение оборудования и материалов.

Создание ВОЛС от Усть-Большерецка до Озерновского и Запорожья оценивается в 126 млн рублей. Из бюджета Камчатского края на эти цели выделили 66 млн рублей. Проект предполагает строительство 158 км ВОЛС от Усть-Большерецка до Озерновского и Запорожья, где проживает около 2,1 тыс. человек, работают крупные рыбоперерабатывающие предприятия.

Строительство ВОЛС в Усть-Большерецком районе ведется в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Национальная программа "Цифровая экономика" включает 6 федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровоегосударственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей (в том числе 1,1 трлн рублей из федерального бюджета, около 535 млрд рублей - из внебюджетных источников). В рамках нацпроекта также заложены альтернативные источники финансирования, за счет которых может быть привлечено около 202,8 млрд рублей.