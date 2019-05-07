Нацпроект "Экология" позволит ликвидировать в Бурятии пять нелегальных свалок

УЛАН-УДЭ, 7 мая. /ТАСС/. Реализация федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" позволит ликвидировать в Бурятии за ближайшие шесть лет пять нелегальных свалок общей площадью более 93 га. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

"Чистая страна" позволит нам до 2024 года ликвидировать пять крупных несанкционированных свалок: в поселке Стеклозавод в Улан-Удэ, в трех городах - Северобайкальске, Закаменске и Кяхте и в поселке Усть-Баргузин. Площадь этих пяти свалок превышает 93 га. Их ликвидация позволит улучшить качество жизни 206 тыс. жителей республики", - сказал Цыденов.

Еще порядка 270 млн рублей межбюджетных трансфертов, по его словам, республика получит на создание мусоросортировочных комплексов. "Бурятия получит эти средства по линии Минприроды России в 2020 и 2021 годах. Они направлены уже в рамках другого проекта - "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - уточнил глава региона.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.