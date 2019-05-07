Самарская область планирует привлечь 95 млн рублей на проекты сквозных технологий

САМАРА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют привлечь 95 млн рублей федеральных и частных средств для реализации региональных проектов по созданию сквозных цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Планируется, что в первый год реализации регионального проекта будет создан механизм поддержки работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере цифрового развития. Запланировано также привлечение средств в размере 95 млн руб. в региональные проекты по созданию сквозных цифровых технологий из федерального бюджета, федеральных институтов развития, федеральных инфраструктурных организаций и инвестиционных средств частного бизнеса", - отметили в пресс-службе.

Согласно нацпроекту, 120 млрд рублей частных инвестиций будут привлечены в проекты по разработке и коммерциализации продуктов и сервисов на базе сквозных цифровых технологий к концу 2021 года, а 1,35 тыс. коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области таких технологий получат грантовую поддержку.

Сквозные технологии - перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию на существующих рынках или способствующие формированию новых. Разработку дорожных карт ведет Минкомсвязь России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика".

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" разработана на срок до 2024 года и представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.