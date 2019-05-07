Проект возведения мини-ГЭС для обводнения Волго-Ахтубинской поймы разработают за два года

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Проект строительства мини-ГЭС под Волгоградом для обводнения Волго-Ахтубинской поймы в рамках нацпроекта "Экология" начнут разрабатывать в этом году и завершат в течение двух лет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Проектно-изыскательные работы стартуют в этом году, сумма затрат на разработку проектной документации составит порядка 722 млн рублей. Этот этап рассчитан на два года, завершить строительство мини-ГЭС для обводнения Волго-Ахтубинской поймы планируется в течение ближайших пяти лет, общая стоимость проекта - около 10 млрд рублей", - сообщили ТАСС в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона (облкомприроды).

В феврале этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил о выделении средств на улучшение экологической ситуации в междуречье Волги и Ахтубы. Вице-премьер Алексей Гордеев тогда пояснил, что речь идет о строительстве водовода в истоке реки Ахтуба и создании там других сооружений и насосных станций. Этот проект реализуется для сохранения экосистемы Волго-Ахтубинкой поймы, что предусмотрено федеральным проектом "Оздоровление Волги", который входит в нацпроект "Экология".

"После строительства Волжской ГЭС таких объектов на территории Волгоградской области не возводили. Это уникальный проект, аналогов которому в стране нет. В основе - мини-гидроэлектростанция мощностью до 25 мегаватт, которая позволит обеспечить водой Волго-Ахтубинскую пойму и получить дополнительные энергетические ресурсы",- приводит пресс-служба обладминистрации слова губернатора Андрея Бочарова.

Новая мини-ГЭС должна обеспечить выработку ориентировочно 130 млн кВт/ч электроэнергии в год. Из них 30 млн кВт/ч будет расходоваться на работу насосных станций.

Дефицит воды

Волго-Ахтубинская пойма насчитывает более 3 тыс. озер, проток и других водоемов. В последние десятилетия возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды. Весной и в начале лета 2015 года маловодье на Волге спровоцировало дефицит воды. Тогда местные власти организовали подкачку волжской воды в пойму насосами, что позволило предотвратить экологическую катастрофу.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".