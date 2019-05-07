Правительство планирует создать Совет по господдержке научных центров мирового уровня

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство России планирует создать Совет по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Проект соответствующего постановления опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований, является одной из задач федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" национального проекта "Наука".

"Совет является постоянно действующим межведомственным органом, образованным из представителей федеральных органов исполнительной власти, федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", ведущих ученых, занимающих лидирующие позиции в различных областях научных исследований и разработок по приоритетам научно-технологического развития, для рассмотрения вопросов отбора и координации деятельности научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития", - говорится в проекте положения о Совете.

Планируется, что Совет будет определять перечень приоритетных направлений научно-технологического развития, по которым создаются центры, рассматривать вопросы отбора и координации деятельности этих центров, проводить совместно с Министерством науки и высшего образования РФ открытый конкурсный отбор соответствующих центров для предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на их создание и развитие в рамках федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации".

Состав Совета, как предлагается, будет утверждаться правительством РФ по представлению министерства науки и высшего образования. Члены Совета будут осуществлять свою деятельность на безвозмездной основе.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.