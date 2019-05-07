Ремонт дорог по нацпроекту начался на региональных трассах Ивановской области

ТАСС, 7 мая. Подрядные организации приступили к ремонту региональных трасс Ивановской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В нормативное состояние в текущем году намерены привести 119 км дорожного полотна, сообщили журналистам во вторник в департаменте дорожного хозяйства и транспорта по региону.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начались ремонтные работы на региональных дорогах. Первыми объектами, к которым приступили дорожные организации, стали участки трасс Фурманов-Дуляпино-Писцово, Суздаль-Гаврилов Посад, Палех-Южа. Здесь работы ведутся с первых дней мая <...> 13 мая ремонтные работы начнутся еще на двух трассах: Тейково-Гаврилов Посад и Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все объекты, вошедшие в программу, давно нуждались в капитальном ремонте. "Поскольку протяженность ремонтируемых участков достаточно велика, работа разбита на этапы. В ежедневном режиме ведется контроль качества и технологии работ", - сообщает департамент.

Как сообщалось ранее, в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог Ивановской области предусмотрено более 3,3 млрд рублей, из них - 1,6 млрд регион получил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется отремонтировать 119 км региональных дорог, более 23 км улично-дорожной сети в Иванове, более 50 км местных дорог. Также в планах - комплекс мероприятий по повышению безопасности движения на 10 региональных трассах и реконструкция 12 км дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, которые формируют агломерации, в 83 субъектах России. Так, в рамках реализации нацпроекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%. Кроме того, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и уменьшить на 10% долю федеральных и региональных трасс, которые работают в режиме перегрузки.