Путин обсудит результаты первого года реализации нацпроектов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, с докладами о результатах выполнения нацпроектов в социальной и экономической сферах выступят заместители председателя правительства Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.

"Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций", - отметили в Кремле.

Также к обсуждению актуальных вопросов приглашены губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Государственного совета РФ.

Национальные проекты

Заседание совета состоится спустя год после подписания в 2018 году майского указа президента РФ о национальных целях развития страны до 2024 года, в соответствии с которым и были разработаны 12 нацпроектов. Они посвящены таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство разработало комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Среди целей, перечисленных в майском указе, значатся повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Кроме того, майский указ ставит и макроэкономические задачи, ориентированные на осуществление прорыва в развитии страны в ближайшие годы. Это и технологический прорыв за счет инноваций и цифровизации экономики, и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, и сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

В ближайшие годы на реализацию национальных проектов планируется направить 25,7 трлн рублей. Около 70% этих средств пойдет на финансирование четырех направлений - в сфере демографической политики, экологии, а также строительства дорог и инфраструктурных проектов. В целом примерно половина всего финансирования нацпроектов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета (13,2 трлн рублей), 30% - из внебюджетных источников (7,5 трлн рублей) и 20% - из региональных бюджетов (5 трлн рублей).

По оценкам экспертов, опрошенных порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в результате реализации национальных проектов российская экономика в 2019 году дополнительно получит около 3,4 трлн рублей (3,2% ВВП).