Победители Кубка "Преактум" разработали AR-навигатор

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Команда старшеклассников победила во всероссийском Кубке "Преактум" "Практики будущего" в Москве и выиграла грант в 200 тыс. рублей, разработав приложение для навигации в помещениях с помощью технологии дополненной реальности (AR). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".

"Грант в 200 тыс. рублей выиграл проект по созданию приложения для indoor-навигации в дополненной реальности (AR) молодых разработчиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Возглавляет команду активный участник Кружкового движения НТИ, победитель олимпиады НТИ по профилю "Разработка VR/AR" 11-классник Егор Сечинский. Финал Всероссийского конкурса для студентов и школьников Кубок "Преактум" "Практики будущего" прошел в Москве и Новосибирске с участием более 170 команд студентов и школьников", - сообщили в пресс-службе.

Молодые разработчики команды Ninsar создают мобильное приложение для навигации в помещениях с использованием технологии дополненной реальности. Загружая программу в смартфон с поддержкой AR, пользователь получает дополнительную информацию о помещениях и объектах, их режиме работы, может строить маршруты, например, от ближайшей остановки общественного транспорта до нужного кабинета и так далее. Сервис может быть полезен в аэропортах, вокзалах, вузах, на больших конгрессно-выставочных площадках, а также разных туристических объектах. Молодые люди предлагают использовать для определения местоположения акселерометры и гироскопы смартфона.

Второй грант на развитие бизнеса разыграли в Новосибирске. Приз достался команде Sovеat из Красноярска. Молодые предприниматели учатся в 8-11 классах и развивают проект в области персонализированной еды. Sovеat создает атмосферу любимых клиентами фильмов, книг, сериалов через производство и доставку уникальных блюд и напитков, встречающихся в произведениях, например, "Гарри Потер", "Властелин колец", "Игра Престолов" и других.

В 2019 году Кубок "Преактум" "Практики будущего" был организован при поддержке Кружкового движения НТИ и Рыбаков-фонда. "Преактум" - всероссийская программа развития молодежного предпринимательства, созданная при поддержке Рыбаков-фонда. Направлена на формирование сообщества предпринимателей, где каждый может получить поддержку, обратную связь, найти партнеров или сотрудников. На базе платформы уже реализовано и продолжает развиваться 475 технологических, социальных и IT-проектов.

Рыбаков-фонд - частная филантропическая организация, основанная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2015 году. Фонд развивает социально-образовательную среду, занимается поддержкой предпринимательства, образования и социальных некоммерческих проектов.