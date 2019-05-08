На Камчатке стартовал пилотный проект по раздельному сбору мусора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки приступили к реализации в Петропавловске-Камчатском пилотного проекта по раздельному сбору мусора в рамках национального проекта "Экология", сообщила в среду пресс-служба краевого Законодательного собрания.

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"8 мая возле традиционных мест для сбора мусора в Петропавловске-Камчатском появились ярко-желтые контейнеры, предназначенные для пластика. Установка контейнеров осуществляется в рамках реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), главная цель которой - переход от захоронения отходов к их вторичной переработке. До конца мая в краевом центре разместят 80 накопительных емкостей для сбора пластика", - говорится в сообщении.

Специальные контейнеры устанавливают на площадках, которые вымощены плитами, изготовленными из уже собранного пластика на мусороперерабатывающем заводе в пригороде Петропавловска-Камчатского. "Пилотный проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов реализуется краевым агентством по обращению с отходами совместно с региональным оператором", - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Целевые показатели реформы обращения с отходами заложены в нацпроект "Экология". Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.