Минкомсвязь предложила оценивать глав госкорпораций по KPI в сфере цифровой экономики

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь объявила конкурс на оказание услуг по анализу и сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, нацеленных на формирование спроса на передовые российские решения в сфере цифровой экономики. Соответствующая информация опубликована на официальном портале госзакупок.

Согласно материалам, заявки принимаются до 29 мая 2019 года, начальная цена контракта составляет 73,92 млн рублей.

Как уточняется в техническом задании, исполнитель должен будет проанализировать мировые (не менее чем в пяти странах, включая страны G7 и ЕС, Республику Корея, Сингапур, ОАЭ) и отечественные практики по разработке и реализации стратегии цифровой трансформации. В результате исполнитель при согласовании с Минкомсвязью должен разработать прототип стратегии для отечественных госкомпаний и запустить пилотные проекты по ее реализации как минимум в 15 компаниях.

В целях анализа эффективности выполнения пилотов, согласно техническому заданию, исполнитель должен будет разработать методические рекомендации госкомпаниям по определению KPI (ключевой показатель эффективности) для их руководителей и в течение полугода с момента заключения госконтракта проанализировать стратегии и составить рейтинг цифрового развития этих компаний.

Таким образом, отмечается в документах, главная цель мероприятий - разработка эффективной стратегии цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" и формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения.

Как пояснили РБК в Минкомсвязи, какие 15 госкомпаний будут участвовать в пилоте, пока не решено, критерии их отбора должен будет разработать победитель конкурса, при этом на первом этапе рейтинг будет включать только участвующие в пилоте госкорпорации. Кроме того, уточнили в министерстве, предполагается, что на базе методических рекомендаций, подготовленных исполнителем госзаказа, в каждой госкорпорации будет разработана своя стратегия.

Нацпрограмма

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.