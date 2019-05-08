Голикова: младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Младенческая смертность снизилась в первом квартале 2019 года на 15,7% - до исторического минимума 4,3 случая на 1000 родившихся. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании президентского совета по нацпроектам.

"Продолжены мероприятия по оказанию помощи детям. Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на 1 тыс. родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены указом к 2024 году", - сказала она.

Голикова добавила, что теперь необходимо добиться сохранения динамики и не допустить роста младенческой смертности. "Каждый случай должен быть подробно разобран специалистами, собственно, для этого были созданы 32 перинатальных центра", - отметила вице-премьер.

Выплаты за рождение ребенка

Голикова сообщила, что выплаты в связи с рождением ребенка с начала 2019 года получили 694 тыс. российских семей, сертификаты на материнский капитал выданы более чем 201 тыс. семей.

"Начаты выплаты семьям, родившим или усыновившим первого, второго и последующих детей. Их получили за четыре месяца 2019 года 694 тыс. наших семей. Выдано более 201 тыс. сертификатов на материнский капитал", - сказала она.

Голикова добавила, что в 2019 году 288 тыс. семей смогли распорядиться средствами маткапитала.

"При этом 74% использовали средства материнского капитала на решение жилищных проблем, что говорит о том, что обеспечение жильем остается абсолютным приоритетом для семей, имеющих детей", - отметила вице-премьер.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.