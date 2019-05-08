Эксперт: нацпроекты остаются ключевым драйвером развития экономики России

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Национальные проекты остаются одним из ключевых факторов развития российской экономики, несмотря на огрехи при их реализации, на которые указал президент. Такое мнение высказал в среду политолог Павел Данилин, комментируя заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ходе заседания совета президент РФ Владимир Путин потребовал от чиновников не давать абстрактных обещаний по исполнению нацпроектов, а предъявлять людям конкретные результаты, в кратчайшие сроки дооформить нормативную базу нацпроектов и устранить сбои в финансировании. Также он заявил о недопустимости проведения конкурсных процедур для нацпроектов, требования в которых "рисуются под конкретного производителя". Кроме того, глава государства призвал отказаться от практики переноса сроков реализации мероприятий, предусмотренных нацпроектами.

"Нельзя говорить о том, что все всегда идеально. В нацпроектах, конечно, тоже бывают огрехи. Но факт того, что нацпроекты остаются ключевым драйвером развития экономики, неоспорим", - сказал Данилин ТАСС.

Он отметил, что проектная деятельность является одной из главных содержательных составляющих работы высшего руководства страны. В отличие от плановой системы проектная более открыта к изменениям и гибка к внешним воздействиям, считает эксперт. "Именно поэтому от проектной системы никто отказываться не собирается", - подчеркнул Данилин.

По его словам, для эффективной реализации нацпроектов необходимо совершенствование некоторых инструментов. "В частности, речь идет о конкурсной деятельности. Бывает так, что при реализации нацпроектов на конкурсах выставляются такие условия, которые выгодны только одному из участников, и только он может их реализовать <…> Это не дело, потому что здесь можно подозревать и коррупцию, и нерачительное использование средств", - заметил Данилин.

Другая лазейка, закрыть которую призвал президент, - перенос сроков исполнения решений по нацпроектам, напомнил политолог. Он отметил, что это объясняется самой сутью проектной деятельности, "где сбой по одному проекту способен затормозить реализацию другого".