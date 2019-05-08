Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Председатель Правительства Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Об этом сообщил в среду официальный сайт кабмина.

"Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года представляет собой траектории выхода показателей, характеризующих данные цели, на целевые уровни, а также перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам и программам", - говорится в сообщении правительства.

В пояснительной записке отмечается, что "национальные цели развития РФ носят межпрограммный характер: достижение ни одной из национальных целей не может быть обеспечено в рамках лишь одной государственной программы или национального проекта". "Кроме того, национальные цели развития тесно взаимосвязаны между собой: достижение одних целей находится в прямой зависимости от достижения других", - отмечается в сообщении.

Так, снижение в два раза уровня бедности невозможно без устойчивого экономического роста, а рост производительности труда невозможен без широкого распространения цифровых технологий и инновационного развития, пояснили в кабмине.

"Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года представляет собой траектории выхода показателей, характеризующих данные цели, на запланированные уровни, а также перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам", - указывается в сообщении.