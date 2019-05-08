В ЕБРР заявили, что успех реализации нацпроектов во многом зависит от качества инвестиций

САРАЕВО, 8 мая. /ТАСС/. Успех реализации нацпроектов в РФ во многом будет зависеть от качества инвестиций. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в кулуарах ежегодной встречи совета правления ЕБРР.

"Сегодняшняя проблема российской экономики заключается в том, что, несмотря на повышение пенсионного возраста, старшее поколение россиян не может работать так много, как надеется правительство. Правительство это понимает, пытается инвестировать в здравоохранение, в удлинение активной жизни. Если это даст результаты, это будет способствовать экономическому росту. Но успешность реализации нацпроектов - это вопрос того, насколько властям удастся улучшить качество инвестиций", - отметил Гуриев.

По его мнению, в целом приоритеты нацпроектов выбраны правильно, они связаны с инфраструктурой, цифровизацией госсектора, с инвестициями в человеческий капитал, в образование и здравоохранение.

"Впрочем, эти суммы гораздо меньше, чем инвестиции в инфраструктуру, хотя образование и здравоохранение важны как драйверы роста. Здравоохранение в том числе важно и для того, чтобы качество жизни и здоровья более старшего поколения россиян было выше, чтобы люди могли участвовать в экономической деятельности", - отметил он.