Кабмин утвердил меры для роста продолжительности жизни и естественного прироста населения

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Основные меры по достижению национальных целей развития "Обеспечение устойчивого роста численности населения РФ" и "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)" будут реализовываться в рамках шести национальных проектов и восьми государственных программ. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, утвержденном председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В пояснительной записке отмечается, что достижение национальных целей развития РФ не может быть обеспечено реализацией отдельного проекта или программы, так как эти цели тесно взаимосвязаны между собой.

Так, несмотря на устойчивый рост продолжительности жизни россиян с 65,3 года в 2004 году до 72,7 в 2017 году и на устойчивую тенденцию к увеличению рождаемости в эти годы, "смещение структуры населения в сторону более старших возрастов и снижение численности женщин репродуктивного возраста обусловили естественную убыль населения в 2016-2018 годах".

"В этих условиях достижение цели по обеспечению естественного прироста населения требует работы по двум базовым направлениям - создание условий для повышения рождаемости и дальнейшее снижение смертности. Таким образом, повышение продолжительности жизни является необходимым условием для обеспечения естественного прироста", - говорится в тексте единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Стимулирование рождаемости

На рост рождаемости существенно влияют меры, направленные на увеличение благосостояния семьи. Среди них дополнительная поддержка семей при рождении ребенка, создание условий для работы родителям с малолетними детьми, повышение доступности качественного жилья семьям с детьми, принятие дополнительного комплекса мер по поддержке рождаемости в субъектах, а также повышение доступности и качества медпомощи беременным женщинам, сохранение репродуктивного здоровья населения, развитие вспомогательных репродуктивных технологий.

"Ключевые инструменты: национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", государственные программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", "Развитие здравоохранения", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", "Развитие образования" и "Содействие занятости населения", - говорится в тексте документа.

Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни

В ближайшие шесть лет планируется существенно снизить показатели смертности населения трудоспособного возраста, людей старше трудоспособного возраста, а также показатель младенческой смертности. На этот показатель в приведенных возрастных группах влияет не только качество и доступность медицинской помощи, но и эффективность программ профилактики, в том числе меры по снижению смертности от внешних причин.

"Ключевые инструменты: национальные проекты "Здравоохранение", "Демография", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; государственные программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", "Содействие занятости населения", "Социальная поддержка граждан", "Развитие образования", "Развитие физической культуры и спорта", "Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", - говорится в тексте документа.

Кроме того, в рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется увеличить до 70% охват россиян профилактическими медицинскими осмотрами и увеличить до 21,1% долю "впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого населения от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом". К неинфеционным относятся сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные, психические и другие заболевания. Эта группа заболеваний в структуре причин смертности населения занимает первое место в мире и в России.

"Одновременно снижению смертности населения должны способствовать меры, направленные на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни", - уточняется в тексте документа. Здесь речь идет в первую очередь о создании условий для приверженности россиян здоровому образу жизни, снижения потребления табака и алкоголя и развития инфраструктуры общественного здоровья.

О национальных проектах

7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2024 года, в соответствии с которым и были разработаны 12 нацпроектов. На их реализацию планируется направить в общей сложности 25,7 трлн рублей.

Нацпроекты посвящены таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, правительство разработало комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.