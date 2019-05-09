Белоусов: сроки реализации ключевых пунктов нацпроектов переноситься не должны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сроки выполнения ключевых пунктов национальных проектов переноситься не должны, но корректировка всегда возможна. Также и финансирование реализации нацпроектов не планируется увеличивать, заявил журналистам в четверг помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Вчера президент [России] очень жестко предупредил о переносе сроков. Сроки ключевых событий переноситься не должны, но корректировка, конечно, всегда идет, жизнь есть жизнь. Сейчас очень важно обеспечить большую гибкость, потому что, к сожалению, сейчас процедуры очень сильно забюрократизированы. Это хорошо понимают в правительстве и сейчас работают над тем, как сделать процессы принятия решений в рамках нацпроектов более оперативными и более гибкими", - сказал он.

Белоусов также добавил, что "деньги добавлять, я уверен, не придется". "Сейчас проблема скорее в освоении денег, которые предусмотрены", - отметил он.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать то, что Счетная палата якобы получила некое замечание в связи со слишком жесткой критикой действий правительства в рамках реализации нацпроектов, Белоусов сказал, что "никакого замечания не было". "Скорее возникла некая дискуссия по поводу того, что Счетная палата представила некие цифры и суждения <...>, которые, как заявило правительство, не соответствуют действительности, и президент дал поручение еще раз проверить это все, разобраться", - пояснил он.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

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