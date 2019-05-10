Кабмин учредил всероссийскую премию "Экспортер года"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении всероссийской премии "Экспортер года" для организаций и предпринимателей, успешно проявивших себя в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"В целях реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, распространения передового опыта субъектов Российской Федерации по стимулированию и поддержке экспорта, а также укрепления международной кооперации, правительство РФ постановляет: учредить Всероссийскую премию в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", вручение которой осуществлять ежегодно, начиная с 2019 года", - говорится в документе.

Уточняется, что конкурс будет проводиться в два этапа: первый - на уровне федеральных округов, второй - на уровне страны. Награждение лауреатов (первое место) и дипломантов (второе и третье места) конкурса, определенных на федеральном этапе, будет проходить ежегодно в Москве на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение в РФ доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд. В Хабаровском крае на реализацию мероприятий нацпроекта в 2019 году планируется направить более 45 млн рублей.