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Силуанов: действующая система мониторинга выполнения нацпроектов применяется в РФ впервые

По словам первого вице-премьера, система является "пошаговой"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Действующая система контроля выполнения национальных проектов является пошаговой и применяется в России впервые, сообщил в воскресенье первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" по телеканалу "Россия-1".

"Деньги и результаты мониторятся в одной системе. Каждый вице-премьер, каждый министр, который курирует соответствующее направление по нацпроектам, видит и отвечает перед председателем правительства и перед президентом. Такой системы контроля, буквально пошаговой, не было", - сказал он.

Для реализации указа президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" были разработаны паспорта 12 нацпроектов, всего на их реализацию будет направлено 25,7 трлн рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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