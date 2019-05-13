Эксперты: поправки в закон об образовании помогут решить кадровую проблему кружков НТИ

ТАСС, 13 мая. Поправки в федеральный закон об образовании позволят студентам официально работать со школьниками, это поможет решить кадровую проблему кружков Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе Кружкового движения.

"В Национальном проекте "Образование" особое внимание уделяется дополнительному образованию школьников, в первую очередь, в области информационных технологий и технологического творчества <...> Сегодня в России активно развивается система дополнительного технологического образования школьников, но она столкнулась с большой кадровой проблемой - нехваткой педагогов, которые могут обучить детей робототехнике, программированию, сборке беспилотников, основам нейротехнологий. При этом практика показывает, что с такими задачами прекрасно справляются студенты. Мы уверены, внесение поправок поможет решить кадровую проблему кружков НТИ и будет способствовать достижению целей дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы", - процитировали в пресс-службе слова заместителя министра просвещения РФ Татьяны Синюгиной.

По ее словам, студенты не имеют права вести кружки, хотя во многих вузах занимаются со школьниками в проектах, выступают наставниками и вместе создают новые технологии. Пресс-служба Кружкового движения уточнила, что если нижняя палата парламента одобрит поправки, то студенты смогут работать по профессии и получать заработную плату, а не только проходить практику. В этом случае профильные ведомства - Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки - разработают условия и порядок приема студентов на работу в школы.

Проект изменений федерального закона "Об образовании в РФ" инициирован правительством и внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ. Поправки, в частности, разрешают вести педагогическую деятельность студентам программ среднего профессионального и высшего образования. В настоящее время к работе в школах допускаются только педагоги с высшим или средним профессиональным образованием.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом 2018 года президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В результате реализации нацпроекта "Образование" должны быть обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования и вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.