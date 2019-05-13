Почти 370 региональных проектов утверждены на Юге России по нацпроектам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа (ЮФО) реализуют 367 региональных проектов, утвержденных по 12 национальным проектам. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

"В регионах Южного федерального округа разработано 367 региональных проектов, предполагается как бюджетное, так и внебюджетное финансирование. В регионах определены ответственные за реализацию проектов органы власти и должностные лица. С целью решения организационных вопросов в субъектах округа созданы региональные проектные офисы", - сказал Устинов.

По его словам, по нацпроекту "Культура" регионы утвердили 24 проекта, по "Демографии" - 40. Еще 35 региональных проектов утверждены по нацпроекту "Экология", в этом году на его реализацию из федерального бюджета направят 3,2 млрд рублей. Также южные регионы реализуют 40 проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в этом году на них направят порядка 3 млрд рублей. По направлению "Здравоохранение" утверждено 54 проекта, на которые в 2019 году заложено 18,5 млрд рублей. На развитие образования на Юге России направят в 2019 году 5 млрд рублей, утверждено 60 региональных проектов.

Как сообщил Устинов, указанные средства пойдут, в частности, на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов, оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, создание во всех регионах округа детских технопарков "Кванториум", строительство онкологических учреждений и исследовательских центров и создание региональной инфраструктуры поддержки экспорта.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.