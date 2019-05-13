Около 75 млн рублей из бюджета РФ выделили на благоустройство моногорода Пермского края

ПЕРМЬ, 13 мая. /ТАСС/. Проект реконструкции центральной улицы города Чусовой в Пермском крае вошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов. На его реализацию выделили 75 млн рублей из федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На реализацию проекта "Чусовские атланты" муниципалитет получил 75 млн рублей из федерального бюджета. Проект комплексного благоустройства улицы Ленина в городе Чусовом стал победителем конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений", - говорится в сообщении.

Планируется в течение двух лет провести комплексную реконструкцию улицы в едином цветовом и стилистическом исполнении. В городе построят площадь под названием "Сердце города", спортивный центр "Станция "Пионер", создадут станцию эко-мастерства "Дворец металлургов" и откроют арт-резиденцию молодых предпринимателей. В планах также обустройство смотровой площадки, установка арт-объектов и оборудование зон отдыха.

Чусовой, где проживает порядка 50 тыс. человек, расположен на востоке региона в 80 км от Перми. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 29 июля 2014 года "Об утверждении перечня моногородов", Чусовой является моногородом с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Всероссийский конкурс проектов благоустройства малых городов с населением до 100 тыс. человек проводится по решению президента РФ Владимира Путина с 2018 года. При рассмотрении заявок жюри учитывает экономический и социальный эффект, степень вовлечения в проект жителей, а также его востребованность с точки зрения развития территории и сохранения ее исторического и культурного наследия. В конце апреля 2019 года комиссия одобрила для реализации 80 региональных проектов, церемония награждения лучших инициатив состоится 31 мая в Воронеже.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).