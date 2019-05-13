Более 40 комплексов для мониторинга дорожной ситуации установят на Ямале к концу 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа за шесть лет планируют внедрить 41 новый комплекс для мониторинга дорожной ситуации на территории региона. Данные работы предусмотрены национальным проектом "Безопасные и качественные автодороги", сообщается в понедельник на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"За шесть лет планируется ввести в эксплуатацию 41 новый комплекс, в том числе: 15 рубежей контроля скоростного режима, выезда на встречную полосу движения, 14 рубежей контроля среднего скоростного режима на участке между двумя камерами, девять рубежей контроля невыполнения требований ПДД уступить дорогу пешеходам, пять рубежей контроля проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия", - говорится в сообщении.

Кроме того, на автомагистралях Ямала установят три пункта весогабаритного контроля. "Современные пункты позволят автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки, определять скоростной режим и проводить фотофиксацию. Их внедрение позволит повысить сохранность дорог, увеличить их межремонтные сроки", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что реализация нацпроекта позволит вдвое сократить число мест концентрации ДТП в регионе. Соответствовать нормативному состоянию к 2024 году должны 67,7% региональных трасс и 85% дорог салехардской городской агломерации. Как сообщалось ранее, на эти цели будет направлено 19 млрд 651 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагает ремонт и снижение их загруженности, уменьшение числа мест концентрации ДТП и смертности при происшествиях. Проект рассчитан на 2019-2024 годы, он охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России.