Кабмин утвердил правила выдачи грантов вузам на портал "Цифровая образовательная среда"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила предоставления грантов вузам и прочим образовательным организациям на развитие информационного ресурса "Современная цифровая образовательная среда" в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" (входит в нацпроект "Образование"). Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в рамках реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование", - говорится в документе.

Уточняется, что гранты вузам будут предоставляться в результате конкурсного отбора в размере от 20 до 500 млн рублей.

Средства будут направлены на обеспечение свободного доступа для всех учащихся по принципу "одного окна" к онлайн-курсам, реализуемым различными образовательными организациями, предоставление учащимся возможности формирования индивидуальных портфолио на платформе "Современная цифровая образовательная среда в РФ". К 2024 году не менее 20% учеников вузов смогут проходить онлайн-курсы иных образовательных организаций.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.