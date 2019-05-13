Кабмин утвердил правила выделения грантов на мероприятия проекта "Экспорт образования"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правило предоставления грантов вузам на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование". Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить правила предоставления грантов в форме субсидий на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование", - говорится в документе.

Средства будут предоставляться на конкурсной основе в размере от 16,5 млн рублей до 290 млн рублей. Деньги будут направлены на реализацию 11 мероприятий в рамках федерального проекта, в частности, на формирование механизма государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом, проведение информационной кампании по привлечению иностранцев к обучению в отечественных вузах, в том числе на условиях целевого обучения, создание 50 ресурсных центров для детей и педагогов, обеспечивающих популяризацию изучения общеобразовательных предметов на углубленном уровне в странах-партнерах.

Согласно планам федерального проекта, к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранцев должно вырасти не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, причем, не менее 5% иностранных выпускников будут трудоустроены в российские компании, в том числе для работы за рубежом.