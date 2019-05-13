ГОРКИ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил меры государственной поддержки научно-образовательных центров (НОЦ) в рамках нацпроекта "Наука". Об этом глава правительства сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Я утвердил меры государственной поддержки научно-образовательных центров, которые мы создаем. Мы будем распределять гранты в форме субсидий", - сказал премьер-министр. Он сообщил, что эта работа уже началась. "Есть общий порядок конкурсный, но принято решение, чтобы вне конкурса определить в этом году уже несколько центров, чтобы начать работу", - добавил премьер-министр.

Медведев напомнил, что НОЦ создаются в рамках национального проекта "Наука" и к 2021 году должно быть сформировано не менее 15 центров.

НОЦ должны объединить ведущие университеты и научные организации с компаниями, которые работают в реальном секторе экономики, и будут готовить специалистов для решения крупных научно-технологических задач экономики РФ, подчеркнул Медведев.