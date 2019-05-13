Медведев считает преждевременным менять приоритеты в финансировании нацпроектов

ГОРКИ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает преждевременным оценивать расстановку приоритетов в финансировании национальных проектов, так как сначала нужно достичь первых результатов этой работы.

"Уже даже наметился такой тренд, что все говорят о том, что денег не хватает на какие-то определенные цели, и нужно по-другому приоритеты расставить", - заметил премьер на встрече с представителями экспертного сообщества. Медведев в связи с этим заявил, что сначала "нужно достичь каких-то результатов, полностью развернуть работу и тогда уже оценивать" пропорции в финансировании - в зависимости от того, достигаются ли цели национальных проектов.

"А пытаться что-то переосмысливать на марше - это не очень правильно, во всяком случае сегодня", - заключил глава кабмина.

Он также предложил экспертам в целом обсудить текущую ситуацию в экономике и ходе реализации нацпроектов, отметив, что "уже большая работа развернута". Кроме того Медведев предложил обсудить ситуацию в мировой экономике, - "с чем связаны основные вызовы, как это отражается на процессах в российской экономике и какие социальные последствия это вызывает".