{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев считает преждевременным менять приоритеты в финансировании нацпроектов

Сначала нужно достичь первых результатов, отметил премьер

ГОРКИ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает преждевременным оценивать расстановку приоритетов в финансировании национальных проектов, так как сначала нужно достичь первых результатов этой работы.

"Уже даже наметился такой тренд, что все говорят о том, что денег не хватает на какие-то определенные цели, и нужно по-другому приоритеты расставить", - заметил премьер на встрече с представителями экспертного сообщества. Медведев в связи с этим заявил, что сначала "нужно достичь каких-то результатов, полностью развернуть работу и тогда уже оценивать" пропорции в финансировании - в зависимости от того, достигаются ли цели национальных проектов.

"А пытаться что-то переосмысливать на марше - это не очень правильно, во всяком случае сегодня", - заключил глава кабмина.

Он также предложил экспертам в целом обсудить текущую ситуацию в экономике и ходе реализации нацпроектов, отметив, что "уже большая работа развернута". Кроме того Медведев предложил обсудить ситуацию в мировой экономике, - "с чем связаны основные вызовы, как это отражается на процессах в российской экономике и какие социальные последствия это вызывает".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Кабмин утвердил правила выдачи грантов вузам на портал "Цифровая образовательная среда"
Размер грантов составит от 20 до 500 млн рублей
Читать полностью