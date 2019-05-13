Более 250 млн рублей выделят на развитие экспорта продукции МСП Нижнего Новгорода

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Нижегородская область направит до 2024 года более 250 млн рублей на развитие центра поддержки малых и средних экспортных предприятий, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Более 250 млн рублей получит регион на развитие центра поддержки малых и средних экспортных предприятий в 2019-2024 годах. Выделение средств предполагается в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора области Глеба Никитина, в 2019 году на развитие центра планируется направить более 72 млн рублей, из которых 69,4 млн - средства федерального бюджета. "Наша задача - помочь субъектам МСП выработать и реализовать свою экспортную стратегию без избыточных затрат", - цитирует пресс-служба главу региона.

Планируется, что центр будет проводить экспертизы и сопровождение экспортных контрактов, содействовать поиску партнеров для предприятий, ориентированных на экспорт, организовывать семинары совместно со "Школой экспорта" Российского экспортного центра, а также международные бизнес-миссии.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта экспорт продукции нижегородских предприятий планируется увеличить к 2024 году до 6 млрд долларов США, что вдвое больше аналогичного показателя 2017 года.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.