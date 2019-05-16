Минприроды завершило работу над правовой базой для легализации мусорных полигонов

УФА, 16 мая. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ завершило подготовку документов для начала легализации мусорных полигонов, которые не получили лицензий, но необходимы регионам для вывоза отходов. Соответствующий приказ ведомства в четверг должен выпустить Минюст, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов в ходе III Международного съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами в Уфе.

"Сегодня Минюст выпускает приказ за подписью нашего министра об использовании [в течение] еще четырех лет мест размещения отходов по спискам, которые будут утверждаться регионами и впоследствии регистрироваться в Министерстве природных ресурсов [и экологии]", - сказал он.

В конце 2018 года в 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" внесли поправки, чтобы смягчить переход на новую систему в рамках реформы мусорной отрасли в России. В частности, они позволили до 2023 года включить в территориальные схемы субъектов и использовать работающие, но не получившие лицензии мусорные полигоны, если они будут внесены в специальный перечень. Необходимость этой меры объясняли тем, что в некоторых субъектах РФ на тот момент не было вовсе или были очень далеко расположены лицензированные свалки, и нельзя было допустить значительного роста цен на вывоз отходов или так называемого мусорного коллапса.

Восемнадцатого марта 2019 года Минприроды опубликовало проект правил для включения таких полигонов в перечень федерального ведомства и в территориальные схемы. Пока неизвестно, сколько свалок будет легализовано по этой схеме, по словам Логинова. "Мы получим точные цифры в течение месяца-двух", - добавил он.

Регионы смогут начать формировать свои реестры легализуемых полигонов сразу после выхода приказа, добавил замминистра. "Администрации регионов должны будут составить реестры. Министерство наше совместно с Росприроднадзором проведет осмотры по этим реестрам за короткое время. И эти места смогут быть использованы еще чуть меньше четырех лет, до 2023 года", - заключил он.

Реформа мусорной отрасли в РФ

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным первого замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в национальный проект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.