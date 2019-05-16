ВЭБ.РФ рассматривает свое участие в инфраструктурных проектах стоимостью 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Государственная корпорация "ВЭБ.РФ" рассматривает возможность финансирования транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 2,5 трлн рублей. Об этом общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе корпорации.

"В настоящее время на рассмотрении возможности участия в финансировании ВЭБ.РФ и АО "ВЭБ Инфраструктура" находятся более 10 транспортных инвестиционных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 1,5 трлн рублей, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и более 10 проектов общей стоимостью более 1 трлн рублей, которые рассматриваются на предмет включения в план", - рассказали в ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года составит около 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей - средства федерального бюджета РФ, около 3,3 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд рублей - из бюджетов субъектов РФ

Как считают в ВЭБ.РФ, внебюджетные инвестиции будут осуществляться, прежде всего, на условиях государственно-частного партнерства как наиболее приемлемой для сторон формы взаимодействия. "Таким образом, реализация майского указа даст толчок росту рынка проектов ГЧП в России, прежде всего, в сфере транспорта", - отмечают в корпорации. По данным ВЭБ.РФ сейчас в России реализуется более 120 проектов государственно-частного партнерства развития транспортной инфраструктуры с объемом внебюджетных инвестиций более 1,3 трлн рублей, что составляет почти 60% от общего объема внебюджетных инвестиций в российские проекты ГЧП.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.