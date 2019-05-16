Счетная палата разработает меры по улучшению обеспечения россиян лекарствами

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ в течение трех лет намерена подготовить рекомендации по совершенствованию системы обеспечения россиян лекарствами и сформирует предложения по внедрению цифровых технологий в системе здравоохранения, говорится в документе "Основные направления деятельности Счетной палаты РФ на 2019-2021 годы".

Кроме того, будут разработаны предложения, которые позволят снизить риски в случае недостижения национальных целей по повышению ожидаемой продолжительности жизни и обеспечению устойчивого естественного роста численности населения РФ. Счетная палата также создаст рекомендации по организации и совершенствованию системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Планируется информировать общественность о реальном положении дел в системе ОМС