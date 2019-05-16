Медведев проведет в Ростове-на-Дону совещание по федеральному проекту "Старшее поколение"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Как сообщает пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, главы Минздрава и Минтруда Вероника Скворцова и Максим Топилин, а также руководители ведомств, регионов, представители профильных общественных организаций.

Совещание пройдет на площадке госпиталя для ветеранов войн, который работает в Ростове с 1946 года. Здесь оказывают медицинскую помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам. Ежегодно помощь в этом госпитале получают более 5 тысяч пациентов. В учреждении также действует геронтологический центр.

В пресс-службе правительства сообщили, что Медведев во время этой поездки проведет рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены и поддерживая их занятость. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода.

Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строиться в соответствии с мировыми стандартами. Специально оборудованные социальные автомобили появятся в регионах, чтобы помочь доставить маломобильных граждан в медицинское учреждение.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.