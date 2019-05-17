Первый конкурс на создание НОЦ в регионах РФ пройдет в начале 2020 года

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Первый конкурс, по итогам которого будут определены регионы, где создадут научно-образовательные центры (НОЦ) международного уровня в рамках нацпроекта "Наука", пройдет в начале 2020 года, сообщил журналистам заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев.

"В начале 2020 года. Скорее всего, он пройдет с 1 марта по 1 апреля", - сказал Медведев, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что Томская и Новосибирская области имеют хорошие шансы на то, чтобы пройти этот отбор.

"Я думаю, что и Новосибирск, и Томск будут участниками первого конкурсного отбора, и у них наиболее высокая вероятность, что они будут отобраны. Это очень важно, что при проведении конкурса те регионы, у которых очень высокий потенциал, должны быть отобраны. И в этом смысле стандарт, который задают Томск и Новосибирск, важен в рамках конкурсного отбора", - сказал замминистра.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта "Наука".

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.