Эксперты: нацпроект "Демография" и неравнодушие врачей улучшат жизнь пожилых граждан

"Несколько лет назад в России была разработана Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, которая помогла "провозгласить" развитие нового вида медицинской помощи по профилю геронтологии и гериатрии. Стратегия стала концептуальным документом и дала предпосылки тому, чтобы мы на территории всей страны развивали эту службу", - отметила замглавы Минтруда России Светлана Петрова.

В пятницу ход реализации федерального проекта "Старшее поколение" обсудят и на совещании у Дмитрия Медведева, которое пройдет в Ростове-на-Дону. В нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, главы Минздрава и Минтруда Вероника Скворцова и Максим Топилин, а также руководители ведомств, регионов, представители профильных общественных организаций.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Национальный проект "Демография" ставит своей целью достичь показателя ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году. Однако, важно не только продлить жизнь, но и сделать так, чтобы пожилой возраст стал для каждого человека комфортным и активным временем. Как этому будут способствовать мероприятия нацпроекта и неравнодушие простых врачей, обсудили участники Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии с международным участием, который проходит в Москве с 16 по 20 мая.

Она напомнила, что в рамках федерального проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Демография", было предложено создать систему долговременного ухода и геронтологические службы во всех субъектах РФ. "Надеюсь, что к 2024 году мы сумеем предусмотреть развитие и врачей-гериатров, которые будут у нас работать в этих службах, и медицинского персонала, особенно сестринского, который будет непосредственно осуществлять уход за людьми, которые нуждаются в этой помощи", - подчеркнула Петрова.

С учетом поставленной президентом в рамках майского указа задачи по повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, тема долговременного ухода является приоритетной сферой для нашей страны, отметила замминистра. "Это также было отмечено и в послании президента Федеральному собранию. Таким образом, мы видим значение, которое придается созданию гериатрической службы. С нашей стороны мы чувствуем большую ответственность за эту работу", - отметила Петрова.

Первые шаги на пути к цели

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Минздрава России Ольга Ткачева также считает, что вклад гериатрии в реализацию амбициозных задач, поставленных в нацпроекте, нельзя недооценивать. "Мы уже увеличили число врачей в гериатрических отделениях, ввели понятие мобильных гериатрических бригад и продолжаем создавать трехуровневую инфраструктуру гериатрической службы в России. Сегодня на 37 кафедрах медицинских вузов готовятся специалисты по гериатрии. Мы в нашем центре готовим преподавателей вузов по соответствующей дисциплине", - сказала Ткачева.

Ткачева рассказала и о финансировании гериатрической службы - эта тема, по ее словам, "всегда вызывала много вопросов". "Сегодня у нас вопрос финансирования стационарной гериатрической помощи решен неплохо, и она оплачивается с учетом повышающего коэффициента, то есть стоимость лечения пневмонии у пожилого человека выше, чем у молодого - мы понимаем, что это более тяжелая ситуация. Уровень диспансеризации людей старших возрастов к 2024 году должен достигнуть 70%. Эта цифра выше, чем для людей трудоспособного возраста, где целевой показатель - 49%, что тоже отражает изменение нашего отношения к пожилым", - сказала директор центра.

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