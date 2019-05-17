Медведев осмотрел работающие в Ростовской области мобильные медкомплексы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который прибыл с рабочей поездкой в Ростовскую область, перед совещанием по проблемам федерального проекта "Старшее поколение" осмотрел мобильные медицинские комплексы для диспансеризации, работающие в этом регионе.

Оборудованные на базе автомобилей "КамАЗ", комплексы позволяют добраться до малых населенных пунктов и удаленных территорий области, жители которых таким образом могут пройти профилактический осмотр и диспансеризацию.

В одном из комплексов, которые оснащены современным оборудованием и медикаментами, глава кабмина осмотрел лабораторию, кабинет терапевта и гериатра. Пояснения премьеру дала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Председателя правительства также сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава Минтруда Максим Топилин.

В конце 2018 года Ростовская область получила за счет средств федерального бюджета четыре передвижных медицинских комплекса, которые работают в Азовском, Кашарском, Зимовниковском и Целинском районах.