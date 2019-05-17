Медведев: на проект "Старшее поколение" в ближайшие годы выделят порядка 100 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. На реализацию федерального проекта "Старшее поколение" в ближайшие годы планируется выделить порядка 100 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение".

Он отметил, что пожилые люди уже сейчас составляют четверть населения России, и необходимо сделать так, "чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась только к походам в поликлинику". По его словам, нужно сделать так, чтобы пенсионеры жили активной, насыщенной и разнообразной жизнью как можно дольше, имели возможность работать. "Проект "Старшее поколение" создан для того, чтобы дать людям все эти возможности. На его реализацию мы планируем финансирование на ближайшие годы практически в 100 млрд рублей", - сказал он.

Премьер добавил, что одна из целей кабмина в этом направлении - "добиться увеличения продолжительности здоровой жизни, и решающее значение здесь имеют профилактический осмотр и диспансеризация". По его словам, в РФ будет расширена программа оказания такой медпомощи, "чтобы к 2024 году профилактические осмотры походили не менее 70% пожилых людей и не менее 90% пенсионеров, у которых есть серьезные заболевания".

Для сельских жителей старше 65 лет будут проводиться дополнительные скрининги, обследования, чтобы выявлять наиболее опасные болезни, "а если нет возможности доехать к врачу, чтобы можно было организовать выезд медиков".