Медведев призвал создавать современную систему охраны здоровья для пенсионеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал создавать современную систему охрану здоровья для людей старшего возраста, сеть гериатрических центров.

"Медицина для пожилых людей имеет свою специфику, поэтому важно создать в стране современную систему охраны здоровья людей старшего возраста. Такая специализированная помощь оказывается во многих медицинских учреждениях, но надо сформировать сеть гериатрических центров и геронтологических отделений. Они должны появиться во всех регионах нашей страны, помощь в них смогут получать сотни тысяч наших граждан", - сказал глава кабмина на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение".

Говоря о системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, Медведев напомнил, что методика такого ухода сейчас отрабатывается в пилотном режиме в 12 регионах РФ, в 2020-м и 2021-м годах к этому проекту присоединятся еще по 6 регионов. "В конечном итоге мы постараемся внедрить эту систему по всей стране", - отметил премьер.

"В итоге должна появиться современная модель ухода, которая находится на стыке социального обслуживания и медицинской помощи. Она предусматривает и уход в семьях, в том числе приемных, при поддержке патронажных служб, наличии сиделок, как в стационаре", - сказал Медведев, призвав обеспечивать индивидуальный подход к оказанию помощи таким пациентам. "Нужно сделать так, чтобы люди не были брошены в самых сложных ситуациях", - подчеркнул он.

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