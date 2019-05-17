Топилин: строительство 19 социальных учреждений для пожилых людей начнется в этом году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Строительство 19 социальных учреждений для пожилых людей, которые не могут сами о себе позаботиться, начнется в 2019 году, по 14 учреждениям уже заключены контракты. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение", которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В этом году все контракты уже практически заключены - у нас 19 объектов начинают строиться в этом году, 14 уже контрактов уже заключены, средства выделены. Работу будем очень жестко контролировать, везде под видеонаблюдением", - сказал Топилин.

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены, и поддерживая их занятость. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода. Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строится в соответствие с мировыми стандартами.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - Топилин.