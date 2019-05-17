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Медведев призвал не допустить роста стоимости мобильных медкомплексов для регионов

Премьер поручил следить за ситуацией главе Минздрава Веронике Скворцовой и Минпромторгу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил следить за тем, чтобы стоимость мобильных медицинских комплексов не росла в процессе реализации программы по их закупке в регионах.

"Это сугубо российское производство, и вся медицинская техника, которой укомплектованы эти комплексы, тоже, в основном, российского производства. Надо следить, чтобы они [комплексы] в цене не росли. Предполагаю, что если это [закупки мобильных медицинских комплексов для регионов] растянется на несколько лет, то могут быть какие-то подвижки, а оснований к этому нет", - сказал премьер на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение".

Он попросил главу Минздрава совместно с Минпромторгом "за этим внимательно следить".

Глава Минздрава Вероника Скворцова ответила, что ведомство с Минпромторгом рассматривают возможность централизованной закупки таких комплексов для последующей передачи в субъекты РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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