Скворцова заявила о необходимости увеличить число врачей-гериатров в России в шесть раз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Число врачей, работающих по специальности "гериатрия", необходимо увеличить в России в шесть раз для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи, которую оказывают пожилым и людям старше пенсионного возраста. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение", которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Количество врачей-гериатров по сравнению с 2014 мы увеличили в два раза <…> 1960 специалистов нужно, у нас есть 350 - в шесть раз нужно нарастить", - сказала Скворцова.

В ходе совещания министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что к 2030 году, когда средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет, пожилых людей в РФ будет уже более 30% от общей численности населения.

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.