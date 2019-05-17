Люди старше 65 лет смогут с 2020 года пройти специальные обследования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение", которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Особое внимание уделено профилактическим мерам у граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Для них с января 2020 года будет проводиться специальное дополнительное обследование, направленное на выявление возраст-ассоциированных заболеваний и состояний", - сказала она.

Министр отметила, что речь идет об онкологических заболеваниях, старческой астении, остеопорозе, высоком риске переломов костей, катаракте и глаукоме. У пожилых людей высок риск нутритивных нарушений, а также когнитивных и психоэмоциональных расстройств (деменция, депрессия и субдепрессия).

Скворцова добавила, что будет увеличена доля пациентов старше трудоспособного возраста на диспансерном учете, чтобы более эффективно следить за их состоянием и не допускать серьезных осложнений хронических заболеваний.

При реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.