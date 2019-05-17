Пять мастерских WorldSkills появятся в Вологодской области по нацпроекту в 2019 году

ВОЛОГДА, 17 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Пять современных мастерских по компетенциям WorldSkills будут созданы в 2019 году в Кадуйском энергетическом колледже Вологодской области по федеральной программе "Молодые профессионалы" в рамках нацпроекта "Образование". На это выделено 31,9 млн рублей преимущественно из федерального и областного бюджетов, сообщил ТАСС заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Ключевым мероприятием федерального проекта "Молодые профессионалы" в рамках нацпроекта "Образование" в этом году станет обновление мастерских. Пять современных мастерских будут созданы до конца этого года в Кадуйском энергетическом колледже по компетенциям "Транспорт". Объем финансирования проекта составит 31,9 млн рублей из федерального, областного бюджета и средств колледжа", - рассказал замгубернатора.

К концу года в колледже появятся современные мастерские: "Кузовной ремонт", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Окраска автомобиля", "Обслуживание тяжелой техники", "Обслуживание грузовой техники".

Как уточнили ТАСС в департаменте образования области, заявки на участие в федеральном конкурсе по отбору претендентов подавали 16 образовательных учреждений области, грант выиграл колледж в поселке Кадуй. "Колледж уже готовит ребят по данному направлению и имеет определенную базу. Участие в нацпроекте позволит кардинально обновить мастерские, создать современные условия для обучения ребят по данным направлениям в соответствии с новыми стандартами профессионального образования, мировыми стандартами, которые благодаря чемпионату WorldSkills постоянно совершенствуются и обновляются. На данный момент готовится соглашение с Министерством просвещения РФ по выделению финансирования, затем планируются госзакупки необходимого оборудования", - пояснили в департаменте.

На финансирование проекта 26,6 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 4,8 млн - из областного, 500 тыс. рублей вложит колледж.

Нацпроект охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем министр просвещения РФ Ольга Васильева.

WorldSkills международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. В РФ реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив.