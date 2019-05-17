РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Охват вакцинацией от пневмококковой инфекции могут увеличить с 2020 года за счет включения лиц из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение", которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Важно отметить, что с этого года пневмококковая инфекция является одной из ведущих причин смертности, при этом характеризуется высокой вакционоуправляемостью. В этой связи с этого года мы начали вакцинацию против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, и должны прививать не менее 95% этих людей. В перспективе через год можно будет рассмотреть расширение этого контингента по результатам проведения вакцинации в этом году", - сказала министр.

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить так называемую ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены и поддерживая их занятость. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода. Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строится в соответствие с мировыми стандартами.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.