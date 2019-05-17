Глава Ростовской области доложил Медведеву о ходе реализации нацпроектов в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву о ходе реализации нацпроектов в регионе.

"Те заделы, которые мы смогли получить по итогам прошлого года и в начале этого года, убеждают меня в том, что мы находимся в хорошей ситуации. Мы уже на старте реализуем национальные проекты" - сказал руководитель области. По его словам, "национальные проекты - главный ориентир деятельности правительства Ростовской области и муниципалитетов".

Голубев представил премьер-министру буклет с информацией о реализации нацпроектов в области, подготовленный для властей муниципалитетов. "Сегодня такой есть у каждого главы поселения, чтоб он понимал, что такое региональный проект на конкретной территории", - пояснил Голубев.

Премьер обратил внимание на то, что в буклете обозначены не только задачи нацпроектов на региональном уровне, но и конкретные ответственные лица из числа местных чиновников. "Это хорошо, что люди могут посмотреть, кто за что отвечает", - добавил Медведев.

Председатель правительства отметил, что у Ростовской области неплохие перспективы в части промышленного развития, сельского хозяйства. "Надеюсь, что результаты будут", - резюмировал он.