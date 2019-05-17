Голикова заявила о необходимости создания социального навигатора для ухода за пожилыми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит возможность создания системы социального навигатора для организации ухода за пожилыми людьми на дому с привлечением граждан, которые живут рядом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение", которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мне кажется, что можно было бы подумать над созданием системы так называемого социального навигатора. Этот уход на дому, возможность привлечения к этому уходу людей, которые, возможно, проживают с тобой на одной лестничной площадке, в одном доме или в соседнем доме, она очень важна. Но мы иногда не знаем этих людей, потому что у нас нет такого информационного ресурса, но те возможности, которые нам предоставляет сейчас рынок больших данных, они позволяют нам такую платформу создать. Я думаю, что в рамках совета мы это тоже обсудим", - сказала она.

Голикова отметила, что создание подобной системы влечет за собой пересмотр подходов к системе организации социального обслуживания и социальной защиты. "Крен идет не в сторону содержания в учреждении, а крен идет в сторону предоставления услуги человеку, чтобы понять, что ему нужно", - добавила она.

Вице-премьер напомнила, что до сентября эксперты и специалисты из НКО должны обследовать проживающих в психоневрологических интернатах людей. "Мы это делаем для того, чтобы понять сколько в стране должно быть таких интернатов, какие они должны быть и какие люди должны там быть в силу медицинских показаний, а которые должны оставаться проживать в семьях. Если они остаются проживать в семьях, или за ними ухаживают третьи лица, то это значит, что эта система должна получить поддержку", - отметила Голикова.

Она также заявила, что при создании системы ухода за пожилыми можно задействовать систему страхования. "Здесь была упомянута система социального страхования. Действительно, я говорю об этом осторожно, но внутри системы социального страхования нужно посмотреть возможные источники для создания и финансирования системы долговременного ухода для всей страны… Какая-то часть системы социального страхования может быть задействована на долговременный уход", - сказала она.

Это сложная тема, но такая модель страхования имеет право на жизнь, добавила Голикова.

О проекте "Старшее поколение"

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.