РЭО поможет отстающим в реформе мусорной отрасли регионам с экспертизой новых объектов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Проводник реформы мусорной отрасли в России - Российский экологический оператор окажет не перешедшим на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) регионам помощь при проектировании, создании и прохождении экспертизы новых объектов обращения с ТКО. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Российский экологический оператор готов оказать поддержку в вопросах экспертизы при проектировании и создании современной инфраструктуры тем регионам, которые не перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. По закону до 1 января 2020 года все субъекты РФ должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления и выбрать единых региональных операторов. На данный момент 12 из 85 субъектов РФ не успели этого сделать", - говорится в сообщении.

По данным РЭО, на новую систему к настоящему моменту не перешли Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Тува и Еврейская автономная область. Помимо этих субъектов, вне реформы отстаются Москва и Санкт-Петербург: они воспользовались исключительным правом отложить ее до 2021 года.

Сведения РЭО несколько расходятся с информацией первого замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова. По его словам, на новую систему полностью перешли 62 региона и 13 - частично. То есть 75 субъектов вошли в реформу, еще 10 (включая Москву и Санкт-Петербург) - нет.

"Несмотря на то, что до крайнего срока перехода на новую систему ТКО осталось семь месяцев, РЭО призывает регионы уже сейчас серьезно отнестись к данной задаче", - отметили в пресс-службе компании.

В РЭО добавили, что в настоящее время в Рязанской области региональный оператор проводит конкурсы на выбор подрядчиков по транспортировке отходов. В Архангельской области и Забайкальском крае только предстоит утвердить новые схемы обращения с отходами. "В Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Владимирской и Курганской областях, а также Хабаровском и Приморском краях отсутствует региональный оператор, что также создает риски для своевременного перехода на новую систему обращения с коммунальным мусором", - резюмировали в компании.

О реформе

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в национальный проект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.