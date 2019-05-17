Минобрнауки начало формировать совет по отбору математических центров мирового уровня

СОЧИ/МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ начало формировать координационный совет для отбора математических центров мирового уровня, которые должны быть созданы в рамках нацпроекта "Наука". Об этом сообщил в пятницу ТАСС первый замглавы Минобрнауки Григорий Трубников в ходе III Международной конференции "Наука будущего" в Сочи.

"Мы создаем сейчас координационный совет, который будет отбирать математические центры мирового уровня, будет координировать их работу, главный показатель - это мировой уровень науки. То есть в этих центрах должны решаться задачи, которые находятся на переднем крае математической науки. Их много, математика везде сейчас - это и квантовые технологии, и IT, и в медицине, биологии и генетике - просто бум математики. Там, где математика нужна, где используются ее возможности - для самых прорывных интересных проектов - это и есть главный показатель", - сказал Трубников.

При этом важными критериями эффективности работы таких центров, по его словам, станут публикации и привлечение ученых мирового уровня. "Если центр работает, если работы публикуются в самых престижных журналах, если ученая элита со всего мира стремится поработать в этом центре - это и есть главный показатель эффективности его работы", - пояснил первый замглавы Минобрнауки.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Нацпроект состоит из трех федеральных проектов. В рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" планируется создать единую сеть, включающую в себя не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, а также не менее 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных" технологий. Кроме того, запланировано создание международных центров мирового уровня - не менее четырех математических и не менее трех центров геномных исследований.